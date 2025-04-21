Окупанти вдарили безпілотниками по підприємству на Чернігівщині: спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 квітня, ввечері російські війська атакували безпілотниками одне із підприємств у Семенівці Чернігівської області, зайнялася пожежа.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підприємство спеціалізується на лісозаготівлі. Внаслідок атаки сталася пожежа. Повідомляється, що це вже не перше влучання.

Також повідомляється, що минулося без постраждалих. Відповідні служби зреагували оперативно.

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