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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Окупанти вдарили безпілотниками по підприємству на Чернігівщині: спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 квітня, ввечері російські війська атакували безпілотниками одне із підприємств у Семенівці Чернігівської області, зайнялася пожежа.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підприємство спеціалізується на лісозаготівлі. Внаслідок атаки сталася пожежа. Повідомляється, що це вже не перше влучання.

Також повідомляється, що минулося без постраждалих. Відповідні служби зреагували оперативно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за тиждень 193 рази атакували Чернігівщину, 5 обстрілів зафіксовано минулої доби. ФОТОрепортаж

Атака на підприємство в Семенівці
Атака на підприємство в Семенівці
Атака на підприємство в Семенівці
Атака на підприємство в Семенівці
Атака на підприємство в Семенівці

Автор: 

обстріл (28486) Чернігівська область (909) Новгород-Сіверський район (19) Семенівка (10)


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Добре що закінчилось шкідливе великоднє перемир'я, яке було лише частковим, і зараз продовжується корисна повномасштабна війна, якої всі сторони чесно і повністю дотримуються.
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21.04.2025 18:54 Відповісти
Це те, що *****, робить з трампа, отого теліпалою, старого і обвислого…
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21.04.2025 19:24 Відповісти
 
 