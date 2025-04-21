УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13413 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
289 0

Війська РФ за тиждень 193 рази атакували Чернігівщину, 5 обстрілів зафіксовано минулої доби. ФОТОрепортаж

Минулого тижня атаки росіян на Чернігівську область не припинялися. Під ударами перебували 26 населених пунктів області. Зафіксовано 193 обстріли - 383 вибухи.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, армія РФ запустила 8 некерованих авіаційних ракет і завдала 83 удари безпілотниками.

Як зазначається, внаслідок російських атак є руйнування. Пошкоджено одне із підприємств на прикордонні, а також - пасажирський вагон потяга. Лише за один день унаслідок обстрілів села в Новгород-Сіверському районі сталася пожежа 13 будівель.

Також читайте: Війська РФ порушували "великоднє перемир’я" ударами по Сумщині та Чернігівщині, - ОК "Північ"

Також зауважується, що за добу, що минула, на Чернігівщині зафіксували 5 обстрілів - 10 вибухів. Ворог атакував Корюківський і Новгород-Сіверський райони.

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (28486) Чернігівська область (909) Корюківський район (13) Новгород-Сіверський район (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 