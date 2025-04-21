Війська РФ за тиждень 193 рази атакували Чернігівщину, 5 обстрілів зафіксовано минулої доби. ФОТОрепортаж
Минулого тижня атаки росіян на Чернігівську область не припинялися. Під ударами перебували 26 населених пунктів області. Зафіксовано 193 обстріли - 383 вибухи.
Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, армія РФ запустила 8 некерованих авіаційних ракет і завдала 83 удари безпілотниками.
Як зазначається, внаслідок російських атак є руйнування. Пошкоджено одне із підприємств на прикордонні, а також - пасажирський вагон потяга. Лише за один день унаслідок обстрілів села в Новгород-Сіверському районі сталася пожежа 13 будівель.
Також зауважується, що за добу, що минула, на Чернігівщині зафіксували 5 обстрілів - 10 вибухів. Ворог атакував Корюківський і Новгород-Сіверський райони.
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