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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Войска РФ за неделю 193 раза атаковали Черниговскую область, 5 обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе атаки россиян на Черниговскую область не прекращались. Под ударами находились 26 населенных пунктов области. Зафиксировано 193 обстрела - 383 взрыва.

Об этом рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В частности, армия РФ запустила 8 неуправляемых авиационных ракет и нанесла 83 удара беспилотниками.

Как отмечается, в результате российских атак есть разрушения. Повреждено одно из предприятий на границе, а также - пассажирский вагон поезда. Только за один день в результате обстрелов села в Новгород-Северском районе произошли пожары в 13 зданиях.

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Также отмечается, что за прошедшие сутки на Черниговщине зафиксировали 5 обстрелов - 10 взрывов. Враг атаковал Корюковский и Новгород-Северский районы.

Обстрелы Черниговщины
Обстрелы Черниговщины
Обстрелы Черниговщины

Автор: 

обстрел (27165) Черниговская область (1134) Корюковский район (13) Новгород-Северский район (19)


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