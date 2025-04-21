Войска РФ нарушали "пасхальное перемирие" ударами по Сумщине и Черниговщине, - ОК "Північ"
Вторые сутки подряд Российская Федерация нарушает "пасхальное перемирие". В частности, взрывы на территории Черниговской и Сумской областей фиксировались, как после 18:00 19 апреля, так и 20 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Північ".
Как отмечается, в Черниговской области зафиксированы сбросы с БПЛА. Значительно больше обстрелов было и на части территории Сумской области.
Всего за прошедшие сутки насчитано ориентировочно 31 обстрел (103 взрыва) из различных видов вооружения.
За прошедшие сутки предварительно повреждений гражданской инфраструктуры, потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.
Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения постоянно уточняется.
В Черниговской области под ударами находилась Архиповка Новгород-Северского района. Было зафиксировано 3 взрыва, вероятно сбросы НВП с БПЛА.
На Сумщине под вражескими ударами находились Сумской, Ахтырский и Шосткинский районы.
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бо то так йому його друг ***** переповів