Оккупанты ударили беспилотниками по предприятию на Черниговщине: вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 21 апреля, вечером российские войска атаковали беспилотниками одно из предприятий в Семеновке Черниговской области, занялся пожар.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предприятие специализируется на лесозаготовке. В результате атаки произошел пожар. Сообщается, что это уже не первое попадание.
Также сообщается, что обошлось без пострадавших. Соответствующие службы среагировали оперативно.
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показать весь комментарий21.04.2025 18:54 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий21.04.2025 19:24 Ответить Мне нравится 0
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