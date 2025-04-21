Оккупанты ударили беспилотниками по предприятию на Черниговщине: вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 апреля, вечером российские войска атаковали беспилотниками одно из предприятий в Семеновке Черниговской области, занялся пожар.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предприятие специализируется на лесозаготовке. В результате атаки произошел пожар. Сообщается, что это уже не первое попадание.

Также сообщается, что обошлось без пострадавших. Соответствующие службы среагировали оперативно.

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