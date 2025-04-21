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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Оккупанты ударили беспилотниками по предприятию на Черниговщине: вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 апреля, вечером российские войска атаковали беспилотниками одно из предприятий в Семеновке Черниговской области, занялся пожар.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предприятие специализируется на лесозаготовке. В результате атаки произошел пожар. Сообщается, что это уже не первое попадание.

Также сообщается, что обошлось без пострадавших. Соответствующие службы среагировали оперативно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за неделю 193 раза атаковали Черниговщину, 5 обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки. ФОТОрепортаж

Атака на предприятие в Семеновке
Атака на предприятие в Семеновке
Атака на предприятие в Семеновке
Атака на предприятие в Семеновке
Атака на предприятие в Семеновке

Автор: 

обстрел (27165) Черниговская область (1134) Новгород-Северский район (19) Семёновка (10)


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Добре що закінчилось шкідливе великоднє перемир'я, яке було лише частковим, і зараз продовжується корисна повномасштабна війна, якої всі сторони чесно і повністю дотримуються.
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21.04.2025 18:54 Ответить
Це те, що *****, робить з трампа, отого теліпалою, старого і обвислого…
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21.04.2025 19:24 Ответить
 
 