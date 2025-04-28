РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6357 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
807 1

Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы

россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 28 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!

Читайте: Силы беспилотных систем сбили 52 "Шахеды" с помощью "новейших средств"

Автор: 

Воздушные силы (2316) Шахед (1007) война в Украине (3972)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запарєбрікам в наварасійськє бяда-сєводня вєчєрам взриви і пажар на нєфтєбазє...
показать весь комментарий
28.04.2025 22:48 Ответить
 
 