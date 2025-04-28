Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 28 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.04.2025 22:48 Ответить Мне нравится 1
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