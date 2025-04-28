Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы

Вечером 28 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

Сумская область - угроза применения ударных БпЛА!

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