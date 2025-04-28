Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили
Ввечері 28 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.04.2025 22:48 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль