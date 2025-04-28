Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили

Ввечері 28 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

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