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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 28 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Читайте: Сили безпілотних систем збили 52 "Шахеди" за допомогою "новітніх засобів"

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Повітряні сили (2655) Шахед (1016) війна в Україні (4007)


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Запарєбрікам в наварасійськє бяда-сєводня вєчєрам взриви і пажар на нєфтєбазє...
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28.04.2025 22:48 Відповісти
 
 