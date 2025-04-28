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Новини Збиття шахедів
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Сили безпілотних систем збили 52 "Шахеди" за допомогою "новітніх засобів"

Сили безпілотних систем знищують Шахеди новітніми засобами

За останній час підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis перехопив 52 ударні БПЛА типу Shahed‑136 за допомогою новітніх засобів.

Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем 28 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки високій майстерності операторів та ефективному застосуванню безпілотних технологій Сили безпілотних систем продовжують зміцнювати захист українського неба", - йдеться у повідомленні.

Командування СБС не розкриває деталі щодо засобів та тактик, які застосовуються під час операцій, з міркувань безпеки.

Водночас, додають військові, "підрозділ щодня нарощує спроможності та масштабує існуючі рішення".

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Автор: 

ППО (3203) Сили безпілотних систем (93) Шахед (1016) війна в Україні (4007)


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В попередньому реченні самі розкрили.
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28.04.2025 20:11 Відповісти
Дуже добре.
Але сьогодні на моє рідне місто летіло 25,збили 15...😥😥😥
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28.04.2025 20:16 Відповісти
І нафіга це озвучувати? На "Героїв..." тягнуть мазу?
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28.04.2025 20:18 Відповісти
за допомогою "новітніх засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3549278 і втратили СУ-27
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28.04.2025 20:19 Відповісти
Втратили в бою. На щастя, наш пілот Су-27 живий. Новий літак для нього обовʼязково знайдеться.
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28.04.2025 20:29 Відповісти
Головне щоб з хребтом все нормі.
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28.04.2025 20:36 Відповісти
...а на фото-ємак, умеров і безугла!
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28.04.2025 21:12 Відповісти
Не розкривайте,нам не треба знати як.Головне що збито,а рашапідари хай голову ламають.
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28.04.2025 21:23 Відповісти
 
 