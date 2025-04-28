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Сили безпілотних систем збили 52 "Шахеди" за допомогою "новітніх засобів"
За останній час підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis перехопив 52 ударні БПЛА типу Shahed‑136 за допомогою новітніх засобів.
Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем 28 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки високій майстерності операторів та ефективному застосуванню безпілотних технологій Сили безпілотних систем продовжують зміцнювати захист українського неба", - йдеться у повідомленні.
Командування СБС не розкриває деталі щодо засобів та тактик, які застосовуються під час операцій, з міркувань безпеки.
Водночас, додають військові, "підрозділ щодня нарощує спроможності та масштабує існуючі рішення".
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Але сьогодні на моє рідне місто летіло 25,збили 15...😥😥😥