Силы беспилотных систем сбили 52 "Шахеды" с помощью "новейших средств"

За последнее время подразделение Darknode 412-го полка Nemesis перехватило 52 ударных БПЛА типа Shahed-136 с помощью новейших средств.

Об этом сообщает командование Сил беспилотных систем 28 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря высокому мастерству операторов и эффективному применению беспилотных технологий Силы беспилотных систем продолжают укреплять защиту украинского неба", - говорится в сообщении.

Командование СБС не раскрывает детали относительно средств и тактик, которые применяются во время операций, из соображений безопасности.

В то же время, добавляют военные, "подразделение ежедневно наращивает способности и масштабирует существующие решения".

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