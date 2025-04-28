1 245 6
Силы беспилотных систем сбили 52 "Шахеды" с помощью "новейших средств"
За последнее время подразделение Darknode 412-го полка Nemesis перехватило 52 ударных БПЛА типа Shahed-136 с помощью новейших средств.
Об этом сообщает командование Сил беспилотных систем 28 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря высокому мастерству операторов и эффективному применению беспилотных технологий Силы беспилотных систем продолжают укреплять защиту украинского неба", - говорится в сообщении.
Командование СБС не раскрывает детали относительно средств и тактик, которые применяются во время операций, из соображений безопасности.
В то же время, добавляют военные, "подразделение ежедневно наращивает способности и масштабирует существующие решения".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але сьогодні на моє рідне місто летіло 25,збили 15...😥😥😥