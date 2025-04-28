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Новости Сбивание шахедов
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Силы беспилотных систем сбили 52 "Шахеды" с помощью "новейших средств"

Силы беспилотных систем уничтожают Шахеды новейшими средствами

За последнее время подразделение Darknode 412-го полка Nemesis перехватило 52 ударных БПЛА типа Shahed-136 с помощью новейших средств.

Об этом сообщает командование Сил беспилотных систем 28 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря высокому мастерству операторов и эффективному применению беспилотных технологий Силы беспилотных систем продолжают укреплять защиту украинского неба", - говорится в сообщении.

Командование СБС не раскрывает детали относительно средств и тактик, которые применяются во время операций, из соображений безопасности.

В то же время, добавляют военные, "подразделение ежедневно наращивает способности и масштабирует существующие решения".

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ПВО (2761) Силы беспилотных систем (92) Шахед (1007) война в Украине (3972)


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В попередньому реченні самі розкрили.
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28.04.2025 20:11 Ответить
Дуже добре.
Але сьогодні на моє рідне місто летіло 25,збили 15...😥😥😥
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28.04.2025 20:16 Ответить
І нафіга це озвучувати? На "Героїв..." тягнуть мазу?
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28.04.2025 20:18 Ответить
за допомогою "новітніх засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3549278 і втратили СУ-27
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28.04.2025 20:19 Ответить
Втратили в бою. На щастя, наш пілот Су-27 живий. Новий літак для нього обовʼязково знайдеться.
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28.04.2025 20:29 Ответить
Головне щоб з хребтом все нормі.
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28.04.2025 20:36 Ответить
 
 