Під час відбиття повітряної атаки росіян в Києві впали уламки БпЛА, спалахнула пожежа
В ніч на 29 квітня в Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо - горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце", - написав міський голова.
Нагадаємо ввечері 28 квітня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
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