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Новини Атака безпілотників на Київ
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Атака БПЛА на Київ: пожежа знищила будинок, постраждала жінка

росіяни атакували шахедами Київ

Внаслідок ворожої атаки безпілотників у Деснянському районі Києва впали уламки на триповерхову будівлю бази відпочинку. Постраждала одна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час відбиття повітряної атаки росіян в Києві впали уламки БпЛА, спалахнула пожежа

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безпілотник (4181) Київ (19508) Повітряні атаки на Київ (782)


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А погорілці не постраждали?
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29.04.2025 07:08 Відповісти
 
 