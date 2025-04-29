Атака БПЛА на Київ: пожежа знищила будинок, постраждала жінка
Внаслідок ворожої атаки безпілотників у Деснянському районі Києва впали уламки на триповерхову будівлю бази відпочинку. Постраждала одна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці", - повідомив він.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар29.04.2025 07:08 Відповісти Мені подобається 0
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