Атака БПЛА на Київ: пожежа знищила будинок, постраждала жінка

Внаслідок ворожої атаки безпілотників у Деснянському районі Києва впали уламки на триповерхову будівлю бази відпочинку. Постраждала одна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці", - повідомив він.

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