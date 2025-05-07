Атака "шахедів" на Полтавщину: уламками пошкоджено 11 будинків. ФОТО

У Глобинській громаді Полтавщини вранці працювали сили ППО.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідовано. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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