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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Атака "шахедів" на Полтавщину: уламками пошкоджено 11 будинків. ФОТО

У Глобинській громаді Полтавщини вранці працювали сили ППО.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідовано. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд", - йдеться в повідомленні.

Атака шахедів на Полтавщину 7 травня 2025 року

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Читайте: Зеленський про атаку по Києву: Тільки посилення тиску та санкції для РФ зможуть дати дорогу дипломатії

Автор: 

обстріл (28687) ППО (3218) Полтавська область (1122) Кременчуцький район (11) Глобине (1)


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ГОЛОВИ,ПРОСТИ ГОСПОДИ,МАЮТЬ РЕЧНИКІВ У "СВОЇХ" ова???
ЧИ ВОНИ НАМ ТІЛЬКИ ДЛЯ КОНСТАЦІЇ ОБСТРІЛУ ПОТРІБНІ,ЧИ ВОНИ ДЛЯ ОДНОГО ГОСПОДАРЯ КОНТРОЛЮЮТЬ ПОТОКИ,А ІНШОМУ ЗВІТУЮТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТРІЛУ, ЯК ФІГАРО БЛ..
ДЕ МІСЦЕВІ ДФТГ?
ЧОМУ НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ВОГНЕВИХ ГРУП????
ЧОМУ ЦІ "ІНФОРМАТОРИ" НЕ ЗВІТУЮТЬ ПРО: Я СЬОГОДНІ ОРГАНІЗУВАВ З ЦІВІЛЬНИХ ЗА ДОПОМОГИ ВІЙСКОВИХ ЩЕ ДВІ,ТРИ,ДЕСЯТЬ ГРУП,ЯКІ БУДУТЬ ДОПОМОГАТИ ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ БЕЗПІЛОТНИКИ,А НЕ Я СЬОГОДНІ ВАМ ПОКАЖУ ЯК В ЧЕРГОВИЙ РАЗ,БЛ...
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07.05.2025 12:52 Відповісти
Только около моего дома утром четыре Шахеда пролетело и тревога уже с полуночи виситла,только отбой дали.
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07.05.2025 13:13 Відповісти
 
 