Атака "шахедів" на Полтавщину: уламками пошкоджено 11 будинків. ФОТО
У Глобинській громаді Полтавщини вранці працювали сили ППО.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідовано. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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ЧИ ВОНИ НАМ ТІЛЬКИ ДЛЯ КОНСТАЦІЇ ОБСТРІЛУ ПОТРІБНІ,ЧИ ВОНИ ДЛЯ ОДНОГО ГОСПОДАРЯ КОНТРОЛЮЮТЬ ПОТОКИ,А ІНШОМУ ЗВІТУЮТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТРІЛУ, ЯК ФІГАРО БЛ..
ДЕ МІСЦЕВІ ДФТГ?
ЧОМУ НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ВОГНЕВИХ ГРУП????
ЧОМУ ЦІ "ІНФОРМАТОРИ" НЕ ЗВІТУЮТЬ ПРО: Я СЬОГОДНІ ОРГАНІЗУВАВ З ЦІВІЛЬНИХ ЗА ДОПОМОГИ ВІЙСКОВИХ ЩЕ ДВІ,ТРИ,ДЕСЯТЬ ГРУП,ЯКІ БУДУТЬ ДОПОМОГАТИ ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ БЕЗПІЛОТНИКИ,А НЕ Я СЬОГОДНІ ВАМ ПОКАЖУ ЯК В ЧЕРГОВИЙ РАЗ,БЛ...