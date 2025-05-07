Атака "шахедов" на Полтавщину: обломками повреждены 11 домов. ФОТО

В Глобинской громаде Полтавщины утром работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"В результате падения обломков БПЛА возник пожар в одном из жилых домов, сейчас он ликвидирован. Повреждения получили 11 частных домов и 12 хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал.

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