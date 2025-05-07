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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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Атака "шахедов" на Полтавщину: обломками повреждены 11 домов. ФОТО

В Глобинской громаде Полтавщины утром работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"В результате падения обломков БПЛА возник пожар в одном из жилых домов, сейчас он ликвидирован. Повреждения получили 11 частных домов и 12 хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

Атака шахидов на Полтавщину 7 мая 2025 года

В результате атаки никто не пострадал.

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Автор: 

обстрел (27366) ПВО (2778) Полтавская область (1166) Кременчугский район (10) Глобино (1)


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ГОЛОВИ,ПРОСТИ ГОСПОДИ,МАЮТЬ РЕЧНИКІВ У "СВОЇХ" ова???
ЧИ ВОНИ НАМ ТІЛЬКИ ДЛЯ КОНСТАЦІЇ ОБСТРІЛУ ПОТРІБНІ,ЧИ ВОНИ ДЛЯ ОДНОГО ГОСПОДАРЯ КОНТРОЛЮЮТЬ ПОТОКИ,А ІНШОМУ ЗВІТУЮТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТРІЛУ, ЯК ФІГАРО БЛ..
ДЕ МІСЦЕВІ ДФТГ?
ЧОМУ НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ВОГНЕВИХ ГРУП????
ЧОМУ ЦІ "ІНФОРМАТОРИ" НЕ ЗВІТУЮТЬ ПРО: Я СЬОГОДНІ ОРГАНІЗУВАВ З ЦІВІЛЬНИХ ЗА ДОПОМОГИ ВІЙСКОВИХ ЩЕ ДВІ,ТРИ,ДЕСЯТЬ ГРУП,ЯКІ БУДУТЬ ДОПОМОГАТИ ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ БЕЗПІЛОТНИКИ,А НЕ Я СЬОГОДНІ ВАМ ПОКАЖУ ЯК В ЧЕРГОВИЙ РАЗ,БЛ...
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07.05.2025 12:52 Ответить
Только около моего дома утром четыре Шахеда пролетело и тревога уже с полуночи виситла,только отбой дали.
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07.05.2025 13:13 Ответить
 
 