Зеленский об атаке на Киев: Только усиление давления и санкции для РФ смогут дать дорогу дипломатии

Россия в ночь на 7 мая осуществила очередную масштабную атаку на Украину, выпустив четыре баллистические ракеты и 142 ударных дрона, половина из которых - типа "Шахед".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", - написал президент.

Кроме Киева, удары фиксировались в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях. На Сумщине, в частности в селе Большая Чернетчина, после обстрела российской баллистикой враг начал сбрасывать авиабомбы именно во время спасательных работ.

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"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку, в частности в сфере противовоздушной обороны, и подчеркнул: агрессор должен ответить за содеянное.

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

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