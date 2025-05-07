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Новости Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
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Зеленский об атаке на Киев: Только усиление давления и санкции для РФ смогут дать дорогу дипломатии

Зеленский поговорил с Карни

Россия в ночь на 7 мая осуществила очередную масштабную атаку на Украину, выпустив четыре баллистические ракеты и 142 ударных дрона, половина из которых - типа "Шахед".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", - написал президент.

Кроме Киева, удары фиксировались в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях. На Сумщине, в частности в селе Большая Чернетчина, после обстрела российской баллистикой враг начал сбрасывать авиабомбы именно во время спасательных работ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киев: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов. ФОТОрепортаж

"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку, в частности в сфере противовоздушной обороны, и подчеркнул: агрессор должен ответить за содеянное.

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночной атаке РФ: Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) обстрел (27366)


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Топ комментарии
+11
Іди у відставку підар тупорилий, тільки уряд національного порятунку спасіння України.
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07.05.2025 11:02
+9
Ось і відосик від гундосика ....🤮🤮🤮
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07.05.2025 11:03
+6
******, наплювати на Українців, тому він і дав команду зеленському з оточенням Оманських помічників ригоАНАЛІВ, не проводити атак московії, поки він проводить своє побєдобєсіє!
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07.05.2025 11:03
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"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру" Джерело: https://censor.net/ua/n3550847

Це воно про іран, китай, кндр?...
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07.05.2025 11:02 Ответить
Іди у відставку підар тупорилий, тільки уряд національного порятунку спасіння України.
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07.05.2025 11:02 Ответить
Так нема того, хто б возглавил цей уряд.
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07.05.2025 11:16 Ответить
Порядних людей в Україні більшість, тому не пишіть маячню.
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07.05.2025 11:18 Ответить
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав віслюк Зеленський своїй отарі 73% 18.02.22
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07.05.2025 11:26 Ответить
Цих істот всього 38%,відрижка совдєпівська, потрібен тест ідіота перед тим як надати право голосу.
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07.05.2025 11:33 Ответить
цих істот задохфіга і личинок таких самих плодять, що тягнуть нас на дно...
Чому саме сьогодні зареєструвались? VPN?
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07.05.2025 12:14 Ответить
******, наплювати на Українців, тому він і дав команду зеленському з оточенням Оманських помічників ригоАНАЛІВ, не проводити атак московії, поки він проводить своє побєдобєсіє!
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07.05.2025 11:03 Ответить
Ось і відосик від гундосика ....🤮🤮🤮
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07.05.2025 11:03 Ответить
Ця влада про гідну відповідь навіть говорити перестала
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07.05.2025 11:08 Ответить
Дипломатії чи клоунаді ?
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07.05.2025 11:10 Ответить
Абрамович керує, а Зеленський виконує.
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07.05.2025 11:19 Ответить
Санкції проти балістичних ракет? Потужно, потужно!
Це якщо нікуя не хочеш робити, можна просто волати про посилення санкцій. У будь якої незрозумілій ситуації закликай посилити санкції на рф.
На 4й рік війни можна було вже випробувати по мацкві гіперзвукову ракету. А ти не можеш налагодити виробництво ракет за технологією 60х років.
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07.05.2025 11:36 Ответить
потужный оманский тыскун с дипломатично летающими шахедами над Киевом
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07.05.2025 11:51 Ответить
А коли Борневтік казав правду, коли вимагав перестати стріляти і зійстися посередині, чи сьогодні? Так ми і кацапи вже "один народ" чи вже ні?
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07.05.2025 12:01 Ответить
 
 