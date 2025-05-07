Зеленский об атаке на Киев: Только усиление давления и санкции для РФ смогут дать дорогу дипломатии
Россия в ночь на 7 мая осуществила очередную масштабную атаку на Украину, выпустив четыре баллистические ракеты и 142 ударных дрона, половина из которых - типа "Шахед".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", - написал президент.
Кроме Киева, удары фиксировались в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях. На Сумщине, в частности в селе Большая Чернетчина, после обстрела российской баллистикой враг начал сбрасывать авиабомбы именно во время спасательных работ.
"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира", - подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил партнеров за поддержку, в частности в сфере противовоздушной обороны, и подчеркнул: агрессор должен ответить за содеянное.
Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.
Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".
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Це воно про іран, китай, кндр?...
хфіга і личинок таких самих плодять, що тягнуть нас на дно...
Чому саме сьогодні зареєструвались? VPN?
Це якщо нікуя не хочеш робити, можна просто волати про посилення санкцій. У будь якої незрозумілій ситуації закликай посилити санкції на рф.
На 4й рік війни можна було вже випробувати по мацкві гіперзвукову ракету. А ти не можеш налагодити виробництво ракет за технологією 60х років.