Массированная атака на Киев: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела столицы в ночь на 7 мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели работали в четырех районах: Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском.

В результате вражеской атаки пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка. К сожалению, 2 человека погибли.

















