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Массированная атака на Киев: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела столицы в ночь на 7 мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели работали в четырех районах: Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском.

В результате вражеской атаки пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка. К сожалению, 2 человека погибли.

Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая
Киев после атаки 7 мая

Автор: 

Киев (25580) ГСЧС (4985) Воздушные атаки на Киев (728) баллистические ракеты (383) Шахед (1046)


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на военный аэродром в Кубинке.
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07.05.2025 10:25 Ответить
Ніщо і ніхто, не може зупинити Українців, від завдання московітам ударів у відповідь!! Московіти ******, це воєнні злочинці!
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07.05.2025 10:56 Ответить
 
 