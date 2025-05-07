Массированная атака на Киев: спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов. ФОТОрепортаж
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела столицы в ночь на 7 мая 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, спасатели работали в четырех районах: Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском.
В результате вражеской атаки пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка. К сожалению, 2 человека погибли.
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