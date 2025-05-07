Масована атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу столиці у ніч проти 7 травня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники працювали у чотирьох районах: Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули.



















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Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".