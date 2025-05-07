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Масована атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу столиці у ніч проти 7 травня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники працювали у чотирьох районах: Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули.

київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня
київ після атаки 7 травня

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

Автор: 

Київ (19534) ДСНС (5123) Повітряні атаки на Київ (785) балістичні ракети (415) Шахед (1049)


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на заводы "Сарансккабель" и "Сарансккабель-Оптика" в Саранске;
на военный аэродром в Кубинке.
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07.05.2025 10:25 Відповісти
Ніщо і ніхто, не може зупинити Українців, від завдання московітам ударів у відповідь!! Московіти ******, це воєнні злочинці!
показати весь коментар
07.05.2025 10:56 Відповісти
 
 