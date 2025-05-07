Масована атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу столиці у ніч проти 7 травня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, рятувальники працювали у чотирьох районах: Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському.
Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули.
Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.
Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на заводы "Сарансккабель" и "Сарансккабель-Оптика" в Саранске;
на военный аэродром в Кубинке.