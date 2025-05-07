Ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами", - КМВА. ФОТОрепортаж

Київ у ніч проти 7 травня зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА. В повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Ракетна атака

Як зазначається, завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі. Збита ракета впала в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03:00. Постраждала одна особа.

Дронова атака

У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 - локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю.

Наслідки російських атак

За даними КМВА, станом на 8.00 внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано:

Дніпровський район:

- падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.

Святошинський район:

- влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. На місці працюють рятувальники. Пожежу на площі 100 кв. м. ліквідовано.

Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років.

Шевченківський район:

- пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. На жаль, під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Соломʼянський район:

- зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.

——

Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4-х дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих.











Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі