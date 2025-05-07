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Новости Фото Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
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Враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "шахедами", - КГВА. ФОТОрепортаж

Киев в ночь на 7 мая подвергся атаке баллистикой и вражескими ударными БПЛА. В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксировано 1 баллистическую цель и 28 российских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Ракетная атака

Как отмечается, благодаря работе ПВО обеспечено успешное поражение вражеской баллистической цели. Сбитая ракета упала в Соломенском районе. Повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 03:00. Пострадал один человек.

Дроновая атака

В воздушном пространстве столицы и окрестностях, по оперативной информации, подтверждено сбитие 11 вражеских БПЛА. 10 - покинули воздушное пространство. 3 - локационно потеряны. Большинство вражеских дронов направлено были нацелены на столицу.

Последствия российских атак

По данным КГВА, по состоянию на 8.00 в результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано:

Днепровский район:
- падение БПЛА на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших.

Святошинский район:
- попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. На месте работают спасатели. Пожар на площади 100 кв. м. ликвидирован.
Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). В том числе, пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

Шевченковский район:
- поврежден 5-тиэтажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. К сожалению, во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Соломенский район:
- зафиксировано падение дрона на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

В целом подтверждена гибель двух и ранения 6 человек, в том числе - 4-х детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших.

последствия атаки на Киев
последствия атаки на Киев
последствия атаки на Киев
последствия атаки на Киев
последствия атаки на Киев

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары

Автор: 

Киев (25580) Воздушные атаки на Киев (728) баллистические ракеты (383) Шахед (1046)


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Топ комментарии
+11
🤦 Сподіваюсь 9-го травня вони добре відсвяткують суки
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07.05.2025 08:50
+7
Найкращий варіант помсти кацапським тварюкам - вдарити по параду ***** 9 травня. Причина - помста за атаку на Київ. Але враховуючи приїзд ************** на парад - бити по околицям кацапської столиці, по аеропортам.
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07.05.2025 09:07
+5
Марні сподівання... Нічого не буде ...
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07.05.2025 09:03
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🤦 Сподіваюсь 9-го травня вони добре відсвяткують суки
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07.05.2025 08:50 Ответить
Марні сподівання... Нічого не буде ...
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07.05.2025 09:03 Ответить
Кацапе, що ти тут робиш? Пи@дуй на мокшанські болота!
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07.05.2025 09:51 Ответить
Найкращий варіант помсти кацапським тварюкам - вдарити по параду ***** 9 травня. Причина - помста за атаку на Київ. Але враховуючи приїзд ************** на парад - бити по околицям кацапської столиці, по аеропортам.
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07.05.2025 09:07 Ответить
Бити треба по параду. Але наш комплекс меншовартості.
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07.05.2025 09:25 Ответить
Ти тупий? Пи@дуй на мокшанські болота!
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07.05.2025 09:52 Ответить
Це він так Зе відмазує...
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07.05.2025 09:57 Ответить
Якщо ЗС України не завдадуть удару по параду підарасів,то ідіть ви всі нах@й зелені істоти, нащадки шарікова
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07.05.2025 09:33 Ответить
мамедов, вот за что ты бабки получаешь, какова твоя роль в Киеве и кмва? сливать пво, платить тцк и прожирать налоги? так нам зеленского хватает. и кличко
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07.05.2025 10:08 Ответить
 
 