Враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "шахедами", - КГВА. ФОТОрепортаж

Киев в ночь на 7 мая подвергся атаке баллистикой и вражескими ударными БПЛА. В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксировано 1 баллистическую цель и 28 российских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Ракетная атака

Как отмечается, благодаря работе ПВО обеспечено успешное поражение вражеской баллистической цели. Сбитая ракета упала в Соломенском районе. Повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 03:00. Пострадал один человек.

Дроновая атака

В воздушном пространстве столицы и окрестностях, по оперативной информации, подтверждено сбитие 11 вражеских БПЛА. 10 - покинули воздушное пространство. 3 - локационно потеряны. Большинство вражеских дронов направлено были нацелены на столицу.

Последствия российских атак

По данным КГВА, по состоянию на 8.00 в результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре зафиксировано:

Днепровский район:

- падение БПЛА на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших.

Святошинский район:

- попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. На месте работают спасатели. Пожар на площади 100 кв. м. ликвидирован.

Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). В том числе, пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

Шевченковский район:

- поврежден 5-тиэтажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. К сожалению, во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Соломенский район:

- зафиксировано падение дрона на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

В целом подтверждена гибель двух и ранения 6 человек, в том числе - 4-х детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших.











Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары