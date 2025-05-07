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Новости Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
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Атака РФ на Киев: погибли мать с сыном, ранены отец и дети из другой семьи

Киев после атаки 7 мая

В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе Киева погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения.

По словам Ткаченко, другой дрон прицельно ударил по дому в Святошинском районе. Там уже подтверждено 6 пострадавших, из них четверо - дети.

В одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Они госпитализированы.

Пока после дроновой атаки - 2 погибших, 6 пострадавших. Среди пострадавших четверо - дети, из них трое - госпитализированы. Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте.

Также есть раненый в результате атаки баллистикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

Автор: 

Киев (25580) Воздушные атаки на Киев (728) баллистические ракеты (383) Шахед (1046)


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трампон дивись як ***** хоче миру. Кожен день нищить Україну.
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07.05.2025 10:45 Ответить
охолоньте, для Трампа це не має ніякого значення..., все що його цікавить, це здатність підписати угоду... й так, путіну він вірить на слово..., тому щоб путін не робив, скільки і як путін нас вбиває Трампу взагалі не цікаво, він живе в іншому вимірі...
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07.05.2025 11:13 Ответить
Ви не туди написали, з таким посилом лист пишіть в Білий Дім, а не на Цензор. Трамп тут нічого не читає, це наче і відомо.
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07.05.2025 12:33 Ответить
І болотні моральні ублюдки ще розраховують на якесь перемир'я 9-го. Їб...ти треба так, щоб "миролюбивий" Сі обісрався прямо на голови фіцам з орбанами.
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07.05.2025 10:48 Ответить
Головне, щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, не блокували вогневу відповідь Українців по московії!!
Асфальтом з 2019 року, він уже підтвердив, свою відданість ******!
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07.05.2025 10:53 Ответить
Для Зеленського і Ко війна це лише фон на якому вони відіграють коли драму коли трагедію
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07.05.2025 11:10 Ответить
ви там що, прямо з Австрії готуєте вогневу відповідь?
і що, таки блокують, зелені тварі?
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07.05.2025 11:12 Ответить
Декілька днів наші достойники розповідали, що як жахнєм по мацкві і що? А сьогодні вже третій посіль раз з сьомої над моїм будинком літають шахєди. А годину тому летіла крилата ракета. Працювало ПРО але вибуха ракети не було. Полетіла на Київ. В мережі нічого не пишуть.
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07.05.2025 11:09 Ответить
Ударів по москві не буде взагалі. Поки щось не змінется на Банковій, гинуть будут лише громадяни України.
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07.05.2025 12:29 Ответить
В якості удара у відповідь буде проведена гра хрєном на роялі і прокрутка потужного відосика на марахвоні.
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07.05.2025 12:31 Ответить
 
 