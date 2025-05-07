Атака РФ на Киев: погибли мать с сыном, ранены отец и дети из другой семьи

В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе Киева погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения.

По словам Ткаченко, другой дрон прицельно ударил по дому в Святошинском районе. Там уже подтверждено 6 пострадавших, из них четверо - дети.

В одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Они госпитализированы.

Пока после дроновой атаки - 2 погибших, 6 пострадавших. Среди пострадавших четверо - дети, из них трое - госпитализированы. Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте.

Также есть раненый в результате атаки баллистикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".