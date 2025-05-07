Атака РФ на Київ: загинули мати з сином, поранено батька й дітей з іншої родини

Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі Києва загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження.

За словами Ткаченка, інший дрон прицільно вдарив по будинку в Святошинському районі. Там вже підтверджено 6 постраждалих, з них четверо - діти.

В одній з квартир поранення дістали брат з сестрою та їхній батько. Вони госпіталізовані.

Загалом наразі після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо - діти, з них троє - госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці.

Також є поранений внаслідок атаки балістикою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".