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Новини Атака безпілотників на Київ Ракетна атака на Київ
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Атака РФ на Київ: загинули мати з сином, поранено батька й дітей з іншої родини

київ після атаки 7 травня

Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі Києва загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження.

За словами Ткаченка, інший дрон прицільно вдарив по будинку в Святошинському районі. Там вже підтверджено 6 постраждалих, з них четверо - діти.

В одній з квартир поранення дістали брат з сестрою та їхній батько. Вони госпіталізовані.

Загалом наразі після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо - діти, з них троє - госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці.

Також є поранений внаслідок атаки балістикою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

Автор: 

Київ (19534) Повітряні атаки на Київ (785) балістичні ракети (415) Шахед (1049)


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трампон дивись як ***** хоче миру. Кожен день нищить Україну.
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07.05.2025 10:45 Відповісти
охолоньте, для Трампа це не має ніякого значення..., все що його цікавить, це здатність підписати угоду... й так, путіну він вірить на слово..., тому щоб путін не робив, скільки і як путін нас вбиває Трампу взагалі не цікаво, він живе в іншому вимірі...
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07.05.2025 11:13 Відповісти
І болотні моральні ублюдки ще розраховують на якесь перемир'я 9-го. Їб...ти треба так, щоб "миролюбивий" Сі обісрався прямо на голови фіцам з орбанами.
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07.05.2025 10:48 Відповісти
Головне, щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, не блокували вогневу відповідь Українців по московії!!
Асфальтом з 2019 року, він уже підтвердив, свою відданість ******!
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07.05.2025 10:53 Відповісти
Для Зеленського і Ко війна це лише фон на якому вони відіграють коли драму коли трагедію
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07.05.2025 11:10 Відповісти
ви там що, прямо з Австрії готуєте вогневу відповідь?
і що, таки блокують, зелені тварі?
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07.05.2025 11:12 Відповісти
Декілька днів наші достойники розповідали, що як жахнєм по мацкві і що? А сьогодні вже третій посіль раз з сьомої над моїм будинком літають шахєди. А годину тому летіла крилата ракета. Працювало ПРО але вибуха ракети не було. Полетіла на Київ. В мережі нічого не пишуть.
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07.05.2025 11:09 Відповісти
 
 