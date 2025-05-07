Сибига о ночной атаке РФ: Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США
Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал ночную атаку РФ на Киев, Запорожье и другие регионы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Россия снова наносит удары по Киеву. Громкая ночь в столице Украины. По состоянию на сейчас, два человека погибли, другие ранены, в том числе - четверо детей, которые получили ожоги. Россия также атаковала Запорожье и другие регионы.
Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", - говорится в сообщении.
Сибига призвал усилить давление на РФ, чтобы положить конец этому террору.
"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией неприемлемо. Это не "освободители", а военные преступники", - подытожил министр.
Напомним, в ночь на 7 мая РФ осуществила комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары.
Также оккупанты ударили по Запорожью, пострадал мужчина.
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Усю ніч у бункері сидів
НЕ КАЖУТЬ по-українськи, ні 2 людини, ні 4 дитини ("Нагадаємо, у ніч на 7 травня […]").
І є ж вище цитата з заяви МЗС, де написано правильно: "двоє людей", "четверо дітей".
НЕ ТРЕБА перекладати з москалячої "2 человека", "2 ребенка" - бо то ганьба (особливо, коли москалі наших людей нищать - чи ви тут теж напишете "наших людин"?)
Ні одна влада цього не робила із ЯКИСЬ ТОЛЕРАНТНІХ міркувань по відношенню до ціх болотних дикунів. І мабуть тому ще є країни які вірять кацапам у їхні казки про націзм в Україні
Ваша задача зараз ці казки роздовбати. Лекції мають читатися на мовах країн . Читання провести у посольствах для дипломатів, у універах для студентів , бажано в парламентах країн і на тв .
поверніть московіі іі болотну історію