Сибига о ночной атаке РФ: Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал ночную атаку РФ на Киев, Запорожье и другие регионы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Россия снова наносит удары по Киеву. Громкая ночь в столице Украины. По состоянию на сейчас, два человека погибли, другие ранены, в том числе - четверо детей, которые получили ожоги. Россия также атаковала Запорожье и другие регионы.



Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", - говорится в сообщении.

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Сибига призвал усилить давление на РФ, чтобы положить конец этому террору.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией неприемлемо. Это не "освободители", а военные преступники", - подытожил министр.

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Напомним, в ночь на 7 мая РФ осуществила комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары.

Также оккупанты ударили по Запорожью, пострадал мужчина.

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