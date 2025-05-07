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Сибига о ночной атаке РФ: Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США

РФ атаковала Украину 7 мая. Реакция МИД

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал ночную атаку РФ на Киев, Запорожье и другие регионы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Россия снова наносит удары по Киеву. Громкая ночь в столице Украины. По состоянию на сейчас, два человека погибли, другие ранены, в том числе - четверо детей, которые получили ожоги. Россия также атаковала Запорожье и другие регионы.

Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", - говорится в сообщении.

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Сибига призвал усилить давление на РФ, чтобы положить конец этому террору.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией неприемлемо. Это не "освободители", а военные преступники", - подытожил министр.

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Напомним, в ночь на 7 мая РФ осуществила комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары.

Также оккупанты ударили по Запорожью, пострадал мужчина.

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Автор: 

обстрел (27366) Сибига Андрей (418)


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Топ комментарии
+6
Він насміхається над потужним піаністом та його відсутністю балістичних ракет.
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07.05.2025 09:26
+5
****** клало на Трампона свій зморщеній висячий "омерзительний отросток"
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07.05.2025 09:13
+3
Ніт! Пуйло казав що Трамп геній!!!
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07.05.2025 09:30
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****** клало на Трампона свій зморщеній висячий "омерзительний отросток"
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07.05.2025 09:13 Ответить
Ніт! Пуйло казав що Трамп геній!!!
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07.05.2025 09:30 Ответить
Ну якось не гоже про свого агента погано казати
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07.05.2025 09:37 Ответить
Здається, що плєшпюрер патужно обгадивсь)))
Усю ніч у бункері сидів
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07.05.2025 09:17 Ответить
Vladimir STOP.... давати трампону за щоку. Руде опудало знову промямлить що йому не сподобалася атака на Київ та продовжить шантажувати Україну.
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07.05.2025 09:22 Ответить
Він насміхається над потужним піаністом та його відсутністю балістичних ракет.
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07.05.2025 09:26 Ответить
Ну, тепер хай готує лижі, щоб доїхати до бункєра разом із сі
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07.05.2025 09:27 Ответить
Можна подумати що він злізав з валізи, він в бункер, а по москві бігає його двійник
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07.05.2025 09:43 Ответить
Відать тоже любітєль поржать...
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07.05.2025 09:35 Ответить
Коли пишете про постраждалих, годиться це робити з пошаною. Один із проявів пошани - писати про них без граматичних помилок.

НЕ КАЖУТЬ по-українськи, ні 2 людини, ні 4 дитини ("Нагадаємо, у ніч на 7 травня […]").

І є ж вище цитата з заяви МЗС, де написано правильно: "двоє людей", "четверо дітей".

НЕ ТРЕБА перекладати з москалячої "2 человека", "2 ребенка" - бо то ганьба (особливо, коли москалі наших людей нищать - чи ви тут теж напишете "наших людин"?)
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07.05.2025 09:46 Ответить
Самий час , Сабіга, провести лекції у кожній країні світу ЯК РАША ВКРАЛА ІСТОРИЮ УКРАЇНИ
Ні одна влада цього не робила із ЯКИСЬ ТОЛЕРАНТНІХ міркувань по відношенню до ціх болотних дикунів. І мабуть тому ще є країни які вірять кацапам у їхні казки про націзм в Україні
Ваша задача зараз ці казки роздовбати. Лекції мають читатися на мовах країн . Читання провести у посольствах для дипломатів, у універах для студентів , бажано в парламентах країн і на тв .
поверніть московіі іі болотну історію
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07.05.2025 11:21 Ответить
 
 