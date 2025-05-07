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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Рашисты нанесли авиаудары по селу в Запорожской области: ранен мужчина. ФОТО

Три удара авиабомбами нанесли россияне по поселку Гуляйпольской громады в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в результате атаки загорелись частные дома.

"Предварительно, 61-летний мужчина получил ранения. Ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне ударили по Гуляйполю, повреждены жилые дома, - ОВА

Гуляйполье последствиягуляйполье последствия
гуляйполье последствия

Автор: 

Гуляйполе (86) Запорожская область (3122) Пологовский район (49)


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