Рашисты нанесли авиаудары по селу в Запорожской области: ранен мужчина. ФОТО

Три удара авиабомбами нанесли россияне по поселку Гуляйпольской громады в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в результате атаки загорелись частные дома.

"Предварительно, 61-летний мужчина получил ранения. Ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне ударили по Гуляйполю, повреждены жилые дома, - ОВА



