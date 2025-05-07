Рашисты нанесли авиаудары по селу в Запорожской области: ранен мужчина. ФОТО
Три удара авиабомбами нанесли россияне по поселку Гуляйпольской громады в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в результате атаки загорелись частные дома.
"Предварительно, 61-летний мужчина получил ранения. Ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.
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