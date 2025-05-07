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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти завдали авіаударів по селу на Запоріжжі: поранено чоловіка. ФОТО

Три удари авіабомбами завдали росіяни по селищу Гуляйпільської громади у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається внаслідок атаки загорілись приватні будинки.

"Попередньо, 61-річний чоловік отримав поранення. Йому надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вдарили по Гуляйполю пошкоджені житлові будинки, - ОВА

Гуляйпілля наслідкигуляйпілля наслідки
гуляйпілля наслідки

Автор: 

Гуляйполе (97) Запорізька область (3645) Пологівський район (48)


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