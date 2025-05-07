Рашисти завдали авіаударів по селу на Запоріжжі: поранено чоловіка. ФОТО
Три удари авіабомбами завдали росіяни по селищу Гуляйпільської громади у Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається внаслідок атаки загорілись приватні будинки.
"Попередньо, 61-річний чоловік отримав поранення. Йому надають допомогу", - йдеться у повідомленні.
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