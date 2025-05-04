Росіяни вдарили по Гуляйполю пошкоджені житлові будинки, - ОВА

4 травня російські війська обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області, пошкоджені будинки, зайнялись господарські споруди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджені житлові будинки, зайнялися господарчі споруди - наслідки ворожого обстрілу Гуляйполя. Пожежу надзвичайники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

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