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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Оріхову 8 КАБами: 2 людини поранені, зруйновано будинки. ФОТО

Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів зруйновано житлові будинки.

Попередньо, поранені двоє людей.

Оріхів після бомбардування
Оріхів після бомбардування

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 400 разів вдарили по Запорізькій області за добу

Наслідки атаки встановлюються.

Автор: 

Запорізька область (3634) КАБ (363) Пологівський район (44) Оріхів (6)


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