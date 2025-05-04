Рашисти вдарили по Оріхову 8 КАБами: 2 людини поранені, зруйновано будинки. ФОТО

Щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів зруйновано житлові будинки.

Попередньо, поранені двоє людей.





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Наслідки атаки встановлюються.