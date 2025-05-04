Рашисты ударили по Орехову 8 КАБами: 2 человека ранены, разрушены дома. ФОТО

По меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали прифронтовой Орехов в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ударов разрушены жилые дома.

Предварительно, ранены два человека.





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Последствия атаки устанавливаются.