Рашисты ударили по Орехову 8 КАБами: 2 человека ранены, разрушены дома. ФОТО
По меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали прифронтовой Орехов в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате ударов разрушены жилые дома.
Предварительно, ранены два человека.
Последствия атаки устанавливаются.
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