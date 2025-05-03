Россияне 400 раз ударили по Запорожской области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били по населенным пунктам из авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ совершили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Лукьяновскому, Новоандреевке и Малиновке.

228 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе.

150 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Смотрите также: Последствия вражеской атаки на Запорожье: 31 человек ранен, повреждены дома, цеха завода и корпус университета. ФОТОрепортаж

Сообщается, что поступило 171 сообщение о повреждении квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.