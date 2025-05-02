Последствия вражеской атаки на Запорожье: 29 человек ранены, повреждены дома, цеха завода и корпус университета. ФОТОрепортаж

Ночью 1 мая Запорожье атаковали 11 российских беспилотников. В результате атаки повреждены дома, цеха завода, корпус университета и медучреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В частности, получили повреждения 27 многоэтажных домов, 11 частных домов, 6 гаражей, 8 легковых автомобилей, 1 грузовой автомобиль, 5 зданий учебных заведений, инфраструктурный объект.

В данное время в полицию поступило 142 сообщения о получении ранений и разрушения жилья и имущества граждан.

Состояние пострадавших

По состоянию на 9:40 известно о 29 раненых граждан в возрасте от 13 до 85 лет, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Двое в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. В больницы областного центра продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье", - отметил начальник ОГА

24 человека после получения медицинской помощи будут лечиться дома.

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