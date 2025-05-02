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Враг нанес массированный удар по локомотиворемонтном заводу в Запорожье, - "Укрзалізниця"

Враг атаковал локомотиворемонтный завод в Запорожье

Ночью 2 мая российские захватчики атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".

"Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому, к счастью, в результате атаки никто не пострадал.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", - добавили в "Укрзалізниці".

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Автор: 

завод (513) Запорожье (2658) обстрел (27292) Укрзализныця (2752) Запорожская область (3102) Запорожский район (110)


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Кацапи нанесли удар по підприємству столиці області, яку вписали в свою конституцію!
Ну, не дебіли !
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02.05.2025 07:54 Ответить
Один простой пареньок переконав нарід у 2019 році, що краще виробляти асфальт, купуючи дорожний бітум у ворога, чим виробляти ракети, бо "30 років до нього ніхто нічого не робив". І нарід піснями з танцями на барабані, ржучи до всирачки зробив одобрямс зарити 500 мільярдів в асфальт під час війни. Нарід дозволив зняти клістрони із нашим систем ППО і знищити ракетні програми у воюючій країні і посадити всіх генералів, які укріплювати оборону про сфальшованих справах. Нарід дозволив відвести ваійська і розмінувати всі виходи з Криму, запустивши коварну потвору аж під Запоріжжя, Миколаїв і в Херсон. А хто той пареньок?
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02.05.2025 08:37 Ответить
найпотужніший лідор ********** - неголена, хрипата ZEгевара!
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02.05.2025 09:23 Ответить
Уничтожают украинскую промышленность.
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02.05.2025 08:56 Ответить
 
 