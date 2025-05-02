Враг нанес массированный удар по локомотиворемонтном заводу в Запорожье, - "Укрзалізниця"

Ночью 2 мая российские захватчики атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".

"Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому, к счастью, в результате атаки никто не пострадал.

⠀

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", - добавили в "Укрзалізниці".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Одесской области, повреждены пути и грузовые вагоны