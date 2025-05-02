Враг нанес массированный удар по локомотиворемонтном заводу в Запорожье, - "Укрзалізниця"
Ночью 2 мая российские захватчики атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзалізниця".
"Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому, к счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", - добавили в "Укрзалізниці".
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