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Ворог завдав масованого удару по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, - "Укрзалізниця"

Ворог атакува локомотиворемонтний завод у Запоріжжі

Вночі 2 травня російські загарбники атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", - додали в "Укрзалізниці".

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Автор: 

завод (1022) Запоріжжя (2272) обстріл (28613) Укрзалізниця (6860) Запорізька область (3624) Запорізький район (109)


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Кацапи нанесли удар по підприємству столиці області, яку вписали в свою конституцію!
Ну, не дебіли !
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02.05.2025 07:54 Відповісти
Один простой пареньок переконав нарід у 2019 році, що краще виробляти асфальт, купуючи дорожний бітум у ворога, чим виробляти ракети, бо "30 років до нього ніхто нічого не робив". І нарід піснями з танцями на барабані, ржучи до всирачки зробив одобрямс зарити 500 мільярдів в асфальт під час війни. Нарід дозволив зняти клістрони із нашим систем ППО і знищити ракетні програми у воюючій країні і посадити всіх генералів, які укріплювати оборону про сфальшованих справах. Нарід дозволив відвести ваійська і розмінувати всі виходи з Криму, запустивши коварну потвору аж під Запоріжжя, Миколаїв і в Херсон. А хто той пареньок?
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02.05.2025 08:37 Відповісти
Уничтожают украинскую промышленность.
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02.05.2025 08:56 Відповісти
 
 