Ворог завдав масованого удару по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, - "Укрзалізниця"
Вночі 2 травня російські загарбники атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", - додали в "Укрзалізниці".
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