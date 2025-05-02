Ворог завдав масованого удару по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, - "Укрзалізниця"

Вночі 2 травня російські загарбники атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", - додали в "Укрзалізниці".

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