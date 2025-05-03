Росіяни 400 разів вдарили по Запорізькій області за добу

Упродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били по населених пунктах з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці.

228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.

150 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

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Повідомляється, що надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.