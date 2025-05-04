Россияне ударили по Гуляйполю, повреждены жилые дома, - ОВА
4 мая российские войска обстреляли Гуляйполе в Запорожской области, повреждены дома, загорелись хозяйственные постройки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Повреждены жилые дома, загорелись хозяйственные постройки - последствия вражеского обстрела Гуляйполя. Пожар спасатели уже ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - написал он.
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