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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне ударили по Гуляйполю, повреждены жилые дома, - ОВА

Обстрел Гуляйполя 4 мая

4 мая российские войска обстреляли Гуляйполе в Запорожской области, повреждены дома, загорелись хозяйственные постройки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Повреждены жилые дома, загорелись хозяйственные постройки - последствия вражеского обстрела Гуляйполя. Пожар спасатели уже ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

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Гуляйполе (85) обстрел (27336) Запорожская область (3117) Пологовский район (45) война в Украине (4089)


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