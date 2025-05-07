Рашисты массированно атаковали "шахедами" Славянск: попадание в промышленную зону. ВИДЕО

Российские войска утром массированно атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.

Видео обнародовала пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по городу выпустили 10 беспилотников. Зафиксировано попадание в промышленную зону на улице Вокзальной.

В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

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