Рашисты массированно атаковали "шахедами" Славянск: попадание в промышленную зону. ВИДЕО
Российские войска утром массированно атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.
Видео обнародовала пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по городу выпустили 10 беспилотников. Зафиксировано попадание в промышленную зону на улице Вокзальной.
В результате вражеского обстрела никто не пострадал.
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Igor #591922
показать весь комментарий07.05.2025 08:34 Ответить Мне нравится 3
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