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Рашисты массированно атаковали "шахедами" Славянск: попадание в промышленную зону. ВИДЕО

Российские войска утром массированно атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.

Видео обнародовала пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по городу выпустили 10 беспилотников. Зафиксировано попадание в промышленную зону на улице Вокзальной.

В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Читайте: Россияне ударили 6 беспилотниками по строительной базе в Славянске. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Краматорский район (266) Славянск (2578)


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Створюється таке враження, що ху...ло спеціально провокує нас на завдання удару в період найбільшого піку мракобісся, параду дебілів. Сам він звичайно буде сидітиме у бункері, на улюбленій валізі. Клона не жаль, є ще, а ось якщо потрапимо по запрошених, то він від щастя пересяде на нову валізу. Не потрібно платити, помститься за минулі приниження, та і пропаганда ху....лостана постарається в усю.
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07.05.2025 08:34 Ответить
 
 