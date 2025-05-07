УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12219 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
630 1

Рашисти масовано атакували "шахедами" Слов’янськ: влучання у промислову зону. ВIДЕО

Російські війська вранці масовано атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Відео оприлюднила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, по місту випустили 10 безпілотників. Зафіксовано влучання у промислову зону на вулиці Вокзальній.

Внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Читайте: Росіяни вдарили 6 безпілотниками по будівельній базі у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Краматорський район (271) Слов’янськ (605)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Створюється таке враження, що ху...ло спеціально провокує нас на завдання удару в період найбільшого піку мракобісся, параду дебілів. Сам він звичайно буде сидітиме у бункері, на улюбленій валізі. Клона не жаль, є ще, а ось якщо потрапимо по запрошених, то він від щастя пересяде на нову валізу. Не потрібно платити, помститься за минулі приниження, та і пропаганда ху....лостана постарається в усю.
показати весь коментар
07.05.2025 08:34 Відповісти
 
 