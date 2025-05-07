Рашисти масовано атакували "шахедами" Слов’янськ: влучання у промислову зону. ВIДЕО

Російські війська вранці масовано атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Відео оприлюднила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, по місту випустили 10 безпілотників. Зафіксовано влучання у промислову зону на вулиці Вокзальній.

Внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

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