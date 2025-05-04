Росіяни вдарили 6 безпілотниками по будівельній базі у Слов’янську. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі російські війська атакували шістьма безпілотниками Словʼянськ на Донеччині, усі влучили по території будівельної бази.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч неділі, 4 травня, у Словʼянську знов виявилася неспокійною. Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА "Герань-2". Всі влучання - на територію будівельної бази в мкр-ні Залізничний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено приміщення та техніку. Люди не постраждали.
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