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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Росіяни вдарили 6 безпілотниками по будівельній базі у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російські війська атакували шістьма безпілотниками Словʼянськ на Донеччині, усі влучили по території будівельної бази.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч неділі, 4 травня, у Словʼянську знов виявилася неспокійною. Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА "Герань-2". Всі влучання - на територію будівельної бази в мкр-ні Залізничний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено приміщення та техніку. Люди не постраждали.

Також дивіться: Війська РФ ударили по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена. ФОТО

Масований обстріл Словʼянська
Масований обстріл Словʼянська
Масований обстріл Словʼянська

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546) Краматорський район (261) Слов’янськ (604)


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