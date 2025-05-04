Россияне нанесли удар 6 беспилотниками по строительной базе в Славянске. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью российские войска атаковали шестью беспилотниками Славянск в Донецкой области, все попали по территории строительной базы.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь воскресенья, 4 мая, в Славянске снова оказалась неспокойной. Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА "Герань-2". Все попадания - на территорию строительной базы в мкр-не Зализнычный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены помещения и техника. Люди не пострадали.

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