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Новости Фото Обстрел Славянска
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Россияне нанесли удар 6 беспилотниками по строительной базе в Славянске. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью российские войска атаковали шестью беспилотниками Славянск в Донецкой области, все попали по территории строительной базы.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь воскресенья, 4 мая, в Славянске снова оказалась неспокойной. Массированный вражеский обстрел, 6 БПЛА "Герань-2". Все попадания - на территорию строительной базы в мкр-не Зализнычный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены помещения и техника. Люди не пострадали.

Также смотрите: Войска РФ ударили по 3 населенным пунктам Донетчины: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен. ФОТО

Массированный обстрел Славянска
Массированный обстрел Славянска
Массированный обстрел Славянска

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734) Краматорский район (255) Славянск (2577)


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