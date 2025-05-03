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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Войска РФ нанесли удары по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен. ФОТО

По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних вражеских обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва - 69-летний житель Комара.

Донецкая область после обстрела

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"Также в Константиновке 1 человек получил ранения, повреждены многочисленные дома. Еще раз призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", - резюмирует глава региона.

Автор: 

Донецкая область (9734) Мирноград (59) Волновахский район (223) Краматорский район (255) Покровский район (587) Константиновка (1758) Комар (4)


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03.05.2025 20:34 Ответить
 
 