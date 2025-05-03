Войска РФ нанесли удары по 3 населенным пунктам Донецкой области: по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен. ФОТО
По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних вражеских обстрелов Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва - 69-летний житель Комара.
"Также в Константиновке 1 человек получил ранения, повреждены многочисленные дома. Еще раз призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", - резюмирует глава региона.
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Чайка Київ
показать весь комментарий03.05.2025 20:34 Ответить Мне нравится 0
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