Россияне атаковали Константиновку: ранен человек, повреждены дома, линии газопровода и электросети. ФОТОрепортаж

Российские войска сегодня, 3 мая атаковали "Смерчами", ФАБами и "Молниями" город Константиновка в Донецкой области, в результате чего ранен человек, есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают обстрелы наших территорий, разрушая инфраструктуру и нанося огромный ущерб", - написал он.

Так, отмечается, что утром враг выпустил 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого обстрела ранен один гражданский человек, были повреждены фасады частных домов, линии газопровода и электросети.

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Позже, в 12:15 город Константиновка подвергся вражескому авиаудару ФАБ-250, повреждены фасады частных домов, объект инфраструктуры.

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После полудня со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел с использованием ударного БПЛА "Молния-2". Поврежден фасад многоэтажного дома.







