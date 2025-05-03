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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Последствия массированных обстрелов Донетчины: четверо погибших и восемь раненых, повреждены 132 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

О последствиях вражеских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, попадания состоялись в таких населенных пунктах: городах Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, поселке Алексеево-Дружковка, селах Гришино, Длинная Балка, Золотой Колодязь, Ильиновка, Клиново, Нововодяное, Новохатское, Александро-Калиново, Алексеевка, Осиково, Степаново, Шандриголово, Яблоновка.

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Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая

В результате атак повреждены 132 гражданских объекта, из них 82 - жилые дома.

На Новохатское Комарской громады россияне сбросили бомбу "УМПБ Д-30СН" - убили трех гражданских лиц, одного человека ранили. Разрушениям подверглись 7 частных домов.

По Клиновому Константиновской громады враг ударил бомбой "КАБ-250" - есть погибший, разрушен частный дом.

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Константиновку оккупанты атаковали бомбой, артиллерией и БПЛА - травмированы двое жителей, повреждены многоквартирный и частный дома, 2 магазина, аптека, кафе, учебное заведение, админздание, производственные цеха, критическая инфраструктура.

Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая

Двое раненых - в Покровске, повреждено гражданское авто. Еще двое пострадавших - в Гришино Покровской ТГ, повреждено админздание. В Мирнограде разрушено культовое сооружение. В Золотом Колодязе повреждения получили 5 частных домов.

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Краматорск враг обстрелял дронами, повредил 2 админздания и 4 нежилых помещения. В Алексеево-Дружковке - 9 поврежденных домохозяйств.

Ильиновская громада была под бомбовыми атаками. В Александро-Калиново в результате попадания трех бомб "КАБ-250" повреждены 1 многоквартирный и 21 частный дом. Еще три бомбы упали в Яблоновке, повреждены 15 домов.

Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая

Лиман Россия накрыла из РСЗО "Ураган" - разрушениям подверглись 19 частных домов, 16 хозяйственных построек, гараж. В Шандриголово вражеские дроны повредили частный дом, хозяйственную постройку и религиозный объект.

Кроме того, сегодня после полуночи войска РФ атаковали 8 населенных пунктов: город Белозерское, села Андреевка, Веселая Гора, Райское, Самарское, Святогоровка, Софиевка, Шахово. Есть раненый в Райском. Повреждены, по меньшей мере, 13 гражданских объектов - жилые дома, учебные заведения, амбулатория, фермерское хозяйство и т.д.

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Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая
Последствия обстрелов Донецкой области 2 мая

Автор: 

обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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Терор над мирними людьми продовжується !!
Мразь кремлівська тільки такою бачить перемогу ,
знищивши все живе на своєму шляху !
Шкода , що у нас немає обіцяних ракет ,
нашим боневтіком на мараХвоні ,
а тільки дрони !
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03.05.2025 10:51 Ответить
Не спроможність рашистів досягти успіхів на фронті ,так ці варвари знищують мирне населення цілі міста і села це так званий "русский мир", горіть виродки в пеклі разом з кривавим терористом путіним.
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03.05.2025 11:30 Ответить
 
 