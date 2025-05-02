Враг оккупировал Тарасовку и активизировался в направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленевка Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российским захватчикам удалось оккупировать Тарасовку Донецкой области. Силам обороны не удалось восстановить положение, поскольку враг подтянул в село две роты пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, россияне малыми группами пытались зайти в Новооленевку, но были уничтожены.

"Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен", - отметили аналитики.

Продолжаются боевые действия в Малиновке, враг продолжает атаковать, пытается закрепиться в селе и окружить подразделения Сил обороны у развязки.

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