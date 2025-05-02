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Враг оккупировал Тарасовку и активизировался в направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленевка Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российским захватчикам удалось оккупировать Тарасовку Донецкой области. Силам обороны не удалось восстановить положение, поскольку враг подтянул в село две роты пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Боевые действия в Донецкой области

Кроме того, россияне малыми группами пытались зайти в Новооленевку, но были уничтожены.

"Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен", - отметили аналитики.

Продолжаются боевые действия в Малиновке, враг продолжает атаковать, пытается закрепиться в селе и окружить подразделения Сил обороны у развязки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В апреле враг оккупировал 175 кв. км украинских территорий, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Донецкая область (9718) боевые действия (4102) Краматорский район (248) Полтавка (3) Новооленовка (1) Малиновка (1) DeepState (108)


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Топ комментарии
+2
По Новооленівці все набагато гірше.

https://t.me/muchnoyairborn/11891 Muchnoy ✙ Jugend
Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.

🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!

☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок сталіна сраліна повторювати пипа не хоче!
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02.05.2025 08:58
+2
"оскільки ворог підтягнув у село дві роти піхоти"

А тут диванні експерди розповідають, що рашка вже всьо, воювати вже нікому, останні інваліди на милицях верхи на віслюках панічно тікають...
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02.05.2025 08:59
+1
Це шоб нас збодрити
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02.05.2025 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Кожен день продавлюють
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02.05.2025 08:54 Ответить
По Новооленівці все набагато гірше.

https://t.me/muchnoyairborn/11891 Muchnoy ✙ Jugend
Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.

🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!

☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок сталіна сраліна повторювати пипа не хоче!
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02.05.2025 08:58 Ответить
"підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти"

Тобто, знищити їх ще на підходах виявилось нічим? А як же заяви, що в нас всього вистачає, крім живої сили? Виходить, навпаки?
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02.05.2025 09:03 Ответить
Зброя сама по собі не стріляє.
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02.05.2025 09:07 Ответить
Ще раз: "наша піхота не вивезла натиску та почала бігти"

Тобто, стріляти, наскільки зрозуміло, є кому, лише нічим. І нагадаю, що ЗСУ більше мільйона, а на передку максимум 300 тисяч.
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02.05.2025 09:15 Ответить
Це ваш особистий висновок, що стріляти нічим.
Банально сциканули, бо завезли мобілізованих, які воювати не хочуть.
Тут ніяка зброя не допоможе.
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02.05.2025 09:21 Ответить
Це висновок на основі факту. Якщо є чим стріляти, чому ж не знищили кацапів ще на підходах?
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02.05.2025 09:28 Ответить
Факт - що не вивезли натиску.
Де факт того, що банально вийшов БК?
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02.05.2025 09:31 Ответить
"оскільки ворог підтягнув у село дві роти піхоти"

А тут диванні експерди розповідають, що рашка вже всьо, воювати вже нікому, останні інваліди на милицях верхи на віслюках панічно тікають...
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02.05.2025 08:59 Ответить
Це шоб нас збодрити
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02.05.2025 09:02 Ответить
Я навіть не знаю, що гірше чи пораженська риторика, чи ось таке шапкозакидання
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02.05.2025 09:06 Ответить
Треба просто казати, як є. Правда все рівно ж випливає, рано чи пізно. І тоді з"являється недовіра до влади, до ЗМІ, до журналістів, один до одного. Яка все більшає з кожною новою брехнею. Це, навіть, в союзі розуміли і під час війни в "сводках от совєцкого інформбюро" чесно повідомляли, які міста довелось залишити, відступаючи. І не розказували маячні, що на союз напали нікчемні чмобіки, яких ми зараз однією лівою...
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02.05.2025 09:12 Ответить
навіть не знаю, що гірше, підтримувати путіна, чи зеленського. Ці два виродка по суті одинакові, тільки зеленський тупіший і огидніший.
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02.05.2025 09:10 Ответить
Вы сами дали ответ, но почему-то на неправильном языке.
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02.05.2025 09:12 Ответить
правільний язік, це оте собаче нарєчіє, на якому ти гавкаєш?
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02.05.2025 09:20 Ответить
Не поддерживаете зелю - поддерживайте *****. Но будьте уже последовательны.
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02.05.2025 09:23 Ответить
Як, по ОПовські, якщо ти критикуєш владу, то ти працюєш на Путіна.
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02.05.2025 09:27 Ответить
Можливо, так воно і звучить. Але не менш двозначно звучить і перше повідомлення.
Бридкі однаково, але ***** розумніше. Ну то який вибір?
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02.05.2025 09:33 Ответить
№603575
Підтримуй Сили оборони України: донать на дрони.
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02.05.2025 09:31 Ответить
 
 