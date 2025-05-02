Враг оккупировал Тарасовку и активизировался в направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленевка Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российским захватчикам удалось оккупировать Тарасовку Донецкой области. Силам обороны не удалось восстановить положение, поскольку враг подтянул в село две роты пехоты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Кроме того, россияне малыми группами пытались зайти в Новооленевку, но были уничтожены.
"Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен", - отметили аналитики.
Продолжаются боевые действия в Малиновке, враг продолжает атаковать, пытается закрепиться в селе и окружить подразделения Сил обороны у развязки.
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+2 Деніс Войцеховський
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+2 Стицько #601129
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+1 Валентин Коваль #587289
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Противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися, наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог ні#уйово так шагнув, просування склало 5км.
🇺🇦При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, підарчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти!
☠️Якщо ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, ви можете відкрити мапу діпстеіт і намалювати півколо і подивитися, що буде! Тактика Адольфа працює, помилок
сталінасраліна повторювати пипа не хоче!
Тобто, знищити їх ще на підходах виявилось нічим? А як же заяви, що в нас всього вистачає, крім живої сили? Виходить, навпаки?
Тобто, стріляти, наскільки зрозуміло, є кому, лише нічим. І нагадаю, що ЗСУ більше мільйона, а на передку максимум 300 тисяч.
Банально сциканули, бо завезли мобілізованих, які воювати не хочуть.
Тут ніяка зброя не допоможе.
Де факт того, що банально вийшов БК?
А тут диванні експерди розповідають, що рашка вже всьо, воювати вже нікому, останні інваліди на милицях верхи на віслюках панічно тікають...
Бридкі однаково, але ***** розумніше. Ну то який вибір?
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