В апреле враг оккупировал 175 кв. км украинских территорий, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В конце марта - начале апреля россияне активизировались на фронте. Поэтому большинство продвижений или состоялись в первой половине апреля, или являются результатом тех действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.
"Если смотреть на основные места продвижения, то больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад у Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв. км, или почти треть всех потерь за месяц. Далее идет неожиданное продвижение у Разлива и Константинополя, где враг забрал 43 кв. км", отмечают эксперты.
Продвижение возле Катериновки составляет ориентировочно 30 кв. км.
Сады возле Надиевки - еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв. км, а севернее Андреевки россияне оккупировали 15 кв. км.
"Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений", - уточнили аналитики.
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