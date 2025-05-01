В апреле враг оккупировал 175 кв. км украинских территорий, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В конце марта - начале апреля россияне активизировались на фронте. Поэтому большинство продвижений или состоялись в первой половине апреля, или являются результатом тех действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

"Если смотреть на основные места продвижения, то больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад у Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв. км, или почти треть всех потерь за месяц. Далее идет неожиданное продвижение у Разлива и Константинополя, где враг забрал 43 кв. км", отмечают эксперты.

Продвижение возле Катериновки составляет ориентировочно 30 кв. км.

Сады возле Надиевки - еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв. км, а севернее Андреевки россияне оккупировали 15 кв. км.

"Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений", - уточнили аналитики.

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