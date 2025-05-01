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Россияне продвинулись в Донецкой области. - DeepState

Продвижение россиян в Донецкой области. Что известно

Российские военные имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Березовке, Новом и возле Новомихайловки. Уточняется линия соприкосновения возле Константинополя", - говорится в сообщении.

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Березовка
Березовка
Новое
Новэ
Новомихайловка
Новомихайловка
Константинополь
Константинополь

Автор: 

Донецкая область (9710) боевые действия (4095) Краматорский район (245) Новомихайловка (1) Березовка (2) Новое (6) DeepState (106)


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сирок з батьками на паРаші невтомно робить свою гнилу справу
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01.05.2025 09:48 Ответить
Допоки будуть такі новини, миру не буде. Хоч би Зелений втяхаря конешно вже домовився з путіним про 9-травня, як на Пасху
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01.05.2025 09:53 Ответить
Домовився про що? Про те що кацапи нас обстрілюють і перегруповуються, а ми в режимі тиші за цим спостерігаємо? В дупу таке "перемир'я".
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01.05.2025 10:31 Ответить
Все згідно Оманського плану
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01.05.2025 09:54 Ответить
 
 