Россияне продвинулись в Донецкой области. - DeepState

Российские военные имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Березовке, Новом и возле Новомихайловки. Уточняется линия соприкосновения возле Константинополя", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне оккупировали Сухую Балку, - DeepState

Березовка

Новэ

Новомихайловка