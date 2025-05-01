Россияне продвинулись в Донецкой области. - DeepState
Российские военные имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Березовке, Новом и возле Новомихайловки. Уточняется линия соприкосновения возле Константинополя", - говорится в сообщении.
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Xander G
показать весь комментарий01.05.2025 09:48 Ответить Мне нравится 1
Андрей Лавриненко #578105
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Ярослав Кийко
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Підлога Маккартні
показать весь комментарий01.05.2025 09:54 Ответить Мне нравится 6
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