Россияне оккупировали Сухую Балку, - DeepState
Россияне оккупировали Сухую Балку вблизи Нью-Йорка и продвинулись возле еще трех населенных пунктов на Донетчине.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и в Торецке", - говорится в сообщении.
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+9 Serhios Bond #490169
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Там просто стерли найкраще озброєні підрозділи, причому якогось реального шансу пройти саме в цьому місці не було. Орки мали перевагу в артилерії та авіації, всюди щільні мінні поля.
Він потім писав в воїй статті що розвідка була погана і він не сподівався на мінні загородження, дивно як на мене орки півроку будували лінії оборони і не здійснили мінування, те саме з розвідкою, є розвідувальні пірозділи в кожній бригаді, є тактика розвідки боєм, аерозвідка.
Так само писав що думав що командири погані тому погано наступають, це також дивно чути, що він не володів взагалі реальною ситуацією на тому напрямку.