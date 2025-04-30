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Россияне оккупировали Сухую Балку, - DeepState

Россияне оккупировали Сухую Балку

Россияне оккупировали Сухую Балку вблизи Нью-Йорка и продвинулись возле еще трех населенных пунктов на Донетчине.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и в Торецке", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ продвинулись в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись возле Константинополя

Автор: 

оккупация (10159) Донецкая область (9700) Торецк (461) Бахмутский район (398) Волновахский район (218) Дачное (3) Сухая Балка (4) Константинополь (55) война в Украине (3998) DeepState (105)


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Топ комментарии
+9
Він далеко не панацея,там інше,ми зараз все таки намаємося берегти людей,їм -просто пох... При Залужному люди йшли табунами,а використовували їх,як зараз кацапи,у піхоті точно,пройшов я Залужного, нікому не побажаю.
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30.04.2025 01:18
+5
Сученя обіссяна,я твойого подоляку разом з зеленським та залужним на х...вертів,разом із тобою,де ти гнида воювала?
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30.04.2025 02:55
+5
кацапи за 500 метрів,криють всім чим можуть,а ти сидиш і чекаєш коли свої потім починають крити їх,відчуваєш себе як хробак на вудочці, тільки молишся Богові і все.
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30.04.2025 03:04
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Залужного зовсім ізолювали від українців і військових
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30.04.2025 01:02 Ответить
Він далеко не панацея,там інше,ми зараз все таки намаємося берегти людей,їм -просто пох... При Залужному люди йшли табунами,а використовували їх,як зараз кацапи,у піхоті точно,пройшов я Залужного, нікому не побажаю.
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30.04.2025 01:18 Ответить
Падаляцьке, на бояру заробило!
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30.04.2025 02:25 Ответить
Сученя обіссяна,я твойого подоляку разом з зеленським та залужним на х...вертів,разом із тобою,де ти гнида воювала?
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30.04.2025 02:55 Ответить
Скажи мені, де ти чудо воювало? Я підтверджую слова Бонда, що наприклад біля Роботино все так і відбувалося. Ми тупо підарів закидували м'ясом...
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30.04.2025 07:46 Ответить
Послухай веселу пісеньку та забудь вже за Залужного - https://www.youtube.com/watch?v=N7m5cr_OxEs&list=RDBl43Y-GQmVo&index=2
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30.04.2025 04:21 Ответить
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30.04.2025 05:45 Ответить
Ну я сподіваюсь ви розумієте, що це іпсо? Пісня ще так-сяк вписується в стандарти свободи слова. А відеоряд махрова роспропаганда.
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30.04.2025 06:10 Ответить
Дуже багато піхоти можуть відмовлятися щось робити. Це не стосуєтьс ДШВ та елітних підрозділів Азов, 3 штурмова, 72 і інші механізовані. Але є відверто слабі підрозділи. Такі слабі місця і призводять до проривів. Так що не все так гарно і командирів також хватає поганих але заголом мотивація піхоти. 90 відсотків армії сидить в тилу, на нулі малувато залишається. кум сват брат- на нуль часто новеньких посилають в кого немає звязків. Якби не дрони то пиписьк давно б була. Славо богу є дрони. Тому кацапи відс***ть з часом
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30.04.2025 02:02 Ответить
кацапи за 500 метрів,криють всім чим можуть,а ти сидиш і чекаєш коли свої потім починають крити їх,відчуваєш себе як хробак на вудочці, тільки молишся Богові і все.
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30.04.2025 03:04 Ответить
Про Сумську область ще забули.
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30.04.2025 05:29 Ответить
Неначасі
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30.04.2025 06:05 Ответить
Але 90% коментаторів на цензорі хочуть продовження саме такої війни.І чомусь їхнє бажання співпадає з бажанням криворагульного лідора.
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30.04.2025 06:13 Ответить
Це як результат бездарної військової стратегії Зеленського ,Сирського ,Умерова неукомплектованість бригад ,відсутність фортифікацій, планування і стратегії .
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30.04.2025 06:32 Ответить
Чому ти не у Генштабі ?
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30.04.2025 08:08 Ответить
Доки військами керуватиме московит Сирський, буде здача територій. Зате єврейський клоун організував паплюження Залужного. Єврей на чолі України - це просто катастрофа.
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30.04.2025 07:34 Ответить
Проблема головна в відсутності укріплень, авіації, ракет. А ви ідеалізуєте задуже Залужного, наступ на Роботино, де не було ніяких висновків зроблено з попереднього наступу на Херсон.

Там просто стерли найкраще озброєні підрозділи, причому якогось реального шансу пройти саме в цьому місці не було. Орки мали перевагу в артилерії та авіації, всюди щільні мінні поля.
Він потім писав в воїй статті що розвідка була погана і він не сподівався на мінні загородження, дивно як на мене орки півроку будували лінії оборони і не здійснили мінування, те саме з розвідкою, є розвідувальні пірозділи в кожній бригаді, є тактика розвідки боєм, аерозвідка.
Так само писав що думав що командири погані тому погано наступають, це також дивно чути, що він не володів взагалі реальною ситуацією на тому напрямку.
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30.04.2025 08:12 Ответить
 
 