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Новости Обновление карты DeepState
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Войска РФ продвинулись в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного, - DeepState

Роздольное карта

Войска РФ имеют продвижение вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информируют аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Успеновке (село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области), возле Котляровки (поселок Покровской городской общины Покровского района Донецкой области) и Раздольного (поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья в Донецкой области, - DeepState

Успенровка карта
Успеновка

котляровка карта
Котляровка

Роздольное карта
Раздольное

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне продвинулись в Белгородской области.

Автор: 

Донецкая область (9694) Волновахский район (215) Покровский район (572) Раздольное (9) Успеновка (24) Котляровка (3) DeepState (104)


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?!
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29.04.2025 10:52 Ответить
З того часу, як Зебіли 73% звільнили Головнокомандувача Залужного і 16 генерав Генштабу, ворог просувається кожного дня, захоплюючи все нові і нові території. Але слугориги через шмарафон брешуть, що в них все нормально, що дурні американці вибрали собі дурака Трампа...відволікаючи увагу від себе. Вже сьомий рік у шобли слугориг це виходить. Не думав, що в Україні скільки багато "вумного" наріду.
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29.04.2025 11:26 Ответить
Та ні, почали просуватись і до того. Не пам'ятаєте воплі безуглої?
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29.04.2025 11:49 Ответить
 
 