Войска РФ продвинулись в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом информируют аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Успеновке (село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области), возле Котляровки (поселок Покровской городской общины Покровского района Донецкой области) и Раздольного (поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне продвинулись в Белгородской области.
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Dmitry Bombardier
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