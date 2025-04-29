Войска РФ продвинулись в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информируют аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Успеновке (село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области), возле Котляровки (поселок Покровской городской общины Покровского района Донецкой области) и Раздольного (поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья в Донецкой области, - DeepState



Успеновка



Котляровка



Раздольное

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне продвинулись в Белгородской области.