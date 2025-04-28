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Россияне продвинулись в Белгородской области, - DeepState
Российские войска оттеснили ВСУ в Белгородской области РФ.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Демидовки", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий28.04.2025 20:54
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Росіяни просунулись у Ростовській області ...