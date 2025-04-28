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Новости Обновление карты DeepState Бои в Белгородской области РФ ВСУ в Белгородской области
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Россияне продвинулись в Белгородской области, - DeepState

Россияне продвинулись в Белгородской области

Российские войска оттеснили ВСУ в Белгородской области РФ.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Демидовки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения Сил обороны уже месяц ведут боевую операцию в Белгородской области РФ, - Бутусов

Автор: 

Белгород (451) война в Украине (3972) DeepState (102)


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Топ комментарии
+3
"Росіяни просунулись у Бєлгородській області"...
Чекаю, коли зможу прочитати:
Росіяни просунулись у Ростовській області ...
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28.04.2025 20:51
+3
І в Брянській,і в Воронезькій)))
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28.04.2025 20:52
+3
"А біля Керчі росіяни розпочали відновлювати 2 прольоти мосту...." - коли можна буде таке???прочитати???
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28.04.2025 20:54
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"Росіяни просунулись у Бєлгородській області"...
Чекаю, коли зможу прочитати:
Росіяни просунулись у Ростовській області ...
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28.04.2025 20:51 Ответить
І в Брянській,і в Воронезькій)))
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28.04.2025 20:52 Ответить
"А біля Керчі росіяни розпочали відновлювати 2 прольоти мосту...." - коли можна буде таке???прочитати???
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28.04.2025 20:54 Ответить
Тут би зелені менеджери з чонгарськими мостами щось зробили.
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28.04.2025 21:57 Ответить
Тамань, Перекоп, Юшунь, "Ловля осетра"... Манштейн..
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28.04.2025 21:59 Ответить
Таки була помилка іти у курську.Кращеб на крим.І таки був би успіх.А що зараз.Путін видавив нас ,і розказуе,що це у ньога велика перемога. Ами не давим. Це так боляче.
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28.04.2025 21:04 Ответить
Скажи хто небудь мені таке - три роки тому , і я б негайно викликав санітарів з психлікарні . !!
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28.04.2025 21:05 Ответить
Нічого б не вийшло, всі санітари в цей час сиділи в ложі для журналістів у верховній раді, і спостерігали за своїм моносбродом.
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28.04.2025 21:59 Ответить
Так ху.ло "звільнив" же рашку два дні тому, сам герасімов доповідав.
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28.04.2025 21:24 Ответить
З сирського "стратег" як з собачого хвоста сито.
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28.04.2025 22:42 Ответить
 
 