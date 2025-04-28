В Белгородской области РФ более месяца продолжается боевая операция, которую проводит 225-й штурмовой полк и приданные подразделения, включая 33-й штурмовой полк, сводный стрелковый батальон Воздушных сил и 414-ю бригаду "Птахи Мадяра".

Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бутусов отметил, что за это время была взята под контроль небольшая пограничная "санитарная" полоса возле сел Поповка и Демидовка.

"Операция была спланирована как внезапный рейд, который должен был нанести большие потери врагу и оттянуть российские силы со смежного участка, где шло российское наступление на Гуево и Горналь. Задача была выполнена успешно. Сейчас рейд превратился в позиционную оборонительную операцию в лесном массиве вдоль российской полосы обороны и "зубов дракона", силами малых групп пехоты и дронов, при активной поддержке артиллерии, авиации и высокоточных ракет", - написал редактор Цензор.НЕТ.

Он также рассказал, что российское командование бросило сюда большие силы - 34-я мотострелковая бригада, 128-я мотострелковая бригада, 83-й мотострелковый полк, полк спецназа "Ахмат", батальон 155-й бригады морской пехоты, батальон 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", подразделения ФСБ.

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За это время враг понес значительные потери - 128-ю бригаду и батальон 155-й отвели на пополнение.

"Одни только пилоты 414-й бригады уничтожили более 100 единиц бронетехники. 225-й полк россиянам ошибок не прощает, и соотношение потерь на данном этапе во много раз в нашу пользу. Стоит отметить, что большие потери понесли наиболее распиаренные российские части - "Ахмат" и "Эспаньола", которые провалили задачу российского командования в этом районе. Всех героев-пехотинцев, всех участников этой успешной операции нужно отметить государственными наградами. У каждого успешного действия есть свое время, и надеюсь, что рейд, который успешно был начат, будет своевременно и завершен, поскольку свои задачи он полностью выполнил", - резюмировал Бутусов

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