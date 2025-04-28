Підрозділи Сил оборони вже місяць ведуть бойову операцію в Бєлгородській області РФ, - Бутусов

У Бєлгородській області РФ понад місяць триває бойова операція, яку проводить 225-й штурмовий полк та придані підрозділи, включно з 33-м штурмовим полком, зведеним стрілецьким батальйоном Повітряних сил та 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Про це в своєму телеграм-каналі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Бутусов зазначив, що за цей час була взята під контроль невелика прикордонна "санітарна" смуга біля сіл Попівка та Демидівка.

"Операція була спланована як раптовий рейд, який мав завдати великих втрат ворогу та відтягнути російські сили з суміжної ділянки, де йшов російський наступ на Гуєво та Горналь. Завдання було виконано успішно. Зараз рейд перетворився на позиційну оборонну операцію у лісовому масиві вздовж російської смуги оборони та "зубів дракона", силами малих груп піхоти та дронів, за активної підтримки артилерії, авіації та високоточних ракет", - написав редактор Цензор.НЕТ.

Він також розповів, що російське командування кинуло сюди великі сили - 34-та мотострілецька бригада, 128-ма мотострілецька бригада, 83-й мотострілецький полк, полк спецназу "Ахмат", батальйон 155-ї бригади морської піхоти, батальйон 88-ї розвідувально-диверсійної бригади "Еспаньйола", підрозділи ФСБ.

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За цей час ворог зазнав значних втрат - 128-му бригаду та батальйон 155-ї відвели на поповнення.

"Одні тільки пілоти 414-ї бригади знищили понад 100 одиниць бронетехніки. 225-й полк росіянам помилок не пробачає, і співвідношення втрат на даному етапі у багато разів на нашу користь. Варто зазначити, що великі втрати зазнали найбільш розпіарені російські частини - "Ахмат" та "Еспаньйола", які провалили завдання російського командування у цьому районі. Усіх героїв-піхотинців, усіх учасників цієї успішної операції потрібно відзначити державними нагородами. У кожної успішної дії є свій час, і сподіваюсь, що рейд, який успішно було розпочато, буде своєчасно і завершено, оскільки свої завдання він повністю виконав", - резюмував Бутусов

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