Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, - Зеленський

Збройні Сили України продовжують операції на території Бєлгородської та Курської областей Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що Головком Олександр Сирський доповідав сьогодні щодо ситуації на фронті.

Зеленський підкреслив, що українські військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей.

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"Зберігаємо нашу присутність на території Росії. Покровський, усі напрямки на Донеччині – я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість. Просто молодці! Особливо хороші результати у 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", - резюмував президент.

Нагадаємо, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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