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Новини Бойові дії на Курщині Бої у Бєлгородській області РФ ЗСУ у Бєлгородській області
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Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, - Зеленський

Українські військові на Курщині

Збройні Сили України продовжують операції на території Бєлгородської та Курської областей Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що Головком Олександр Сирський доповідав сьогодні щодо ситуації на фронті.

Зеленський підкреслив, що українські військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей.

Читайте: Путін збрехав щодо повного захоплення санітарної зони в Курській області, - Бутусов

"Зберігаємо нашу присутність на території Росії. Покровський, усі напрямки на Донеччині – я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість. Просто молодці! Особливо хороші результати у 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", - резюмував президент.

Нагадаємо, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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Автор: 

Бєлгород (504) Курськ (1118) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+4
Селфі з Єрмаком з місця буде?
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27.04.2025 21:49
+4
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
8 хв
Росія захопила чотири населені пункти на Сумщині та намагаються наблизитися до обласного центру, - ISW.
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27.04.2025 21:51
+4
Наші зберігають присутність а кацапи вже в Сумській обл шурують
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27.04.2025 21:54
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Селфі з Єрмаком з місця буде?
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27.04.2025 21:49 Відповісти
Навіщо?
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27.04.2025 21:49 Відповісти
Щоб не було запитань навіщо відвели і розпорошили найбоєздатніші частини з ******** озброєнням і здають українські землі ворогу.
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27.04.2025 21:56 Відповісти
А чого не зібрати поліцейських,оббучених,ні окружити Запорожську АЄС.Скількі вйіск під Білоруссю?Всі концеви?Якась тупість. І не дай бог ми щось здамо.
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27.04.2025 21:51 Відповісти
мало нагнать наловленных рабов в современной войне, еще надо преимущество в огневой мощи: дроны, артиллерия и бомбы, чтобы пробить оборону на коротком участке фронта.
потом нужны резервы на технике, чтобы развить успех.

кто и чем это будет делать?
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27.04.2025 22:25 Відповісти
Це не до менек,до зеленського.
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27.04.2025 22:27 Відповісти
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
8 хв
Росія захопила чотири населені пункти на Сумщині та намагаються наблизитися до обласного центру, - ISW.
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27.04.2025 21:51 Відповісти
Вспомнилось...
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27.04.2025 21:53 Відповісти
"Хто міняє - той нічого не має." - українська народна поговірка.
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27.04.2025 22:39 Відповісти
😂😂😂😂
Радіо "божароса ФМ "
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27.04.2025 23:14 Відповісти
Наші зберігають присутність а кацапи вже в Сумській обл шурують
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27.04.2025 21:54 Відповісти
Це ж іпсо!!
Ти ливи, надививсь іпсо всяких, а марахвону не віруєш..
🤯😳😲😯😮😦
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27.04.2025 23:13 Відповісти
Кілька сел на Курщині - основа потужної дипломатії. Немає рівних трускавецьким дипломатам
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27.04.2025 21:57 Відповісти
Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, - Зеленський ((а з якою метою. крім знищення і українських захисників і західної техніки зберігається ця присутність?)
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27.04.2025 21:57 Відповісти
кривава ХУЦПА цирку клованів та виродків
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27.04.2025 23:12 Відповісти
 
 