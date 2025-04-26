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Росіяни просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТА
Росіяни мають просування на Курщині.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.
У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
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яка і висить над сумщіною..
4рази верховний планував? - бачю руку....