Росіяни просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТА

Росіяни мають просування на Курщині.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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