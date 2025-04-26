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Новини Операція ЗСУ на Курщині
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Росіяни просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТА

Росіяни мають просування на Курщині.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині", - йдеться у повідомленні.

мапа

Читайте також: Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Читайте також: Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17419) бойові дії (3820) Курськ (1109) DeepState (100)


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26.04.2025 19:43 Відповісти
А ти там яким боком ?
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26.04.2025 19:51 Відповісти
а ти ведеш статистику своїх тролячих ніків ? нічогенька цифра
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26.04.2025 20:04 Відповісти
а на телемарахвоні кажуть що все гаразд....
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26.04.2025 19:56 Відповісти
Ну ось, знову
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26.04.2025 19:49 Відповісти
Треба робити на Курщині вздовж кордону мертву зону зі знищених сіл та поселень. Та замінувати російську територію.
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26.04.2025 19:50 Відповісти
18 км2 еще контролируется.
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26.04.2025 19:58 Відповісти
А скільки в Сумській обл. кацапи вже контроюють ?
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26.04.2025 20:01 Відповісти
таке діти на прогулянкі роблять.
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26.04.2025 20:02 Відповісти
а от шо ми змогли - так це зібрати штук так 70 кацапні,
яка і висить над сумщіною..
4рази верховний планував? - бачю руку....
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26.04.2025 20:00 Відповісти
 
 