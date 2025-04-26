Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ оприлюднили кількість втрат особового складу армії РФ та армії КНДР від початку Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

особового складу - 62,4 тис. осіб, із них безповоротні - 25,2 тис, санітарні - 36,2 тис.

983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон.

"Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів", - зауважили в Генштабі.

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Втрати армії КНДР

Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими. Боротьба триває.

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