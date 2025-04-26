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Новини Операція ЗСУ на Курщині Втрати ворога Ліквідація російських окупантів
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Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

курськ

У Генштабі ЗСУ оприлюднили кількість втрат особового складу армії РФ та армії КНДР від початку Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, із 06.08.2024, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

  • особового складу - 62,4 тис. осіб, із них безповоротні - 25,2 тис, санітарні - 36,2 тис.
  •  983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон.

"Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів", - зауважили в Генштабі.

Також читайте: РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України

Втрати армії КНДР

Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими. Боротьба триває.

Читайте: Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17419) Генштаб ЗС (6586) КНДР (1218) втрати (4402) Курськ (1109)


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Пройде певний час - і тільки тоді можна буде робити висновки і писати підручники оперативного і стратегічного мистецтва і як не потрібно робити теж....
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26.04.2025 18:59 Відповісти
геніальна операція - вихлоп ноль...
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26.04.2025 19:02 Відповісти
У нас, звичайно, втрати значно менші.
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26.04.2025 19:03 Відповісти
ваапче не было- трое легкораненных
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26.04.2025 20:01 Відповісти
А що з Суджею? Ми ж її обміняємо на Донбасс та Крим?
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26.04.2025 19:03 Відповісти
на Ростов....
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26.04.2025 19:05 Відповісти
 
 